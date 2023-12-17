МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Речь о национализации "Балтики" в настоящее время не идет — она передана во временное управление, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Правительство продлило мораторий на проведение проверок бизнеса

"В настоящее время не планируется, мы об этом говорили, "Балтика" находится во временном управлении. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет", — сказал министр.

"Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, переходит во временное управление Росимущества. Под управление ведомства перешли 98,56% в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — "Хоппи Юнион" и 0,09% — Carlsberg Deutschland GmbH.

В начале декабря президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, об этом сообщала газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики", заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве.