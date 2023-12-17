Силуанов: речь о национализации "Балтики" сейчас не идет
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Речь о национализации "Балтики" в настоящее время не идет — она передана во временное управление, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"В настоящее время не планируется, мы об этом говорили, "Балтика" находится во временном управлении. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет", — сказал министр.
"Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, переходит во временное управление Росимущества. Под управление ведомства перешли 98,56% в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — "Хоппи Юнион" и 0,09% — Carlsberg Deutschland GmbH.
В начале декабря президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, об этом сообщала газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики", заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве.
https://1prime.ru/business/20231217/842591073.html