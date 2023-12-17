МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Западные компании, прекратившие бизнес в России, объявили об огромных убытках на сумму более ста миллиардов долларов США, пишет New York Times со ссылкой на аналитические данные. Госдума разрешила переход долей в бизнесе в прямое владение иностранцев

Согласно анализу финансовых отчетов, проведенному Times, западные компании заявили о потерях на сумму более 103 миллиардов долларов.

"Те, кто уезжает, теряет свои позиции. Их собственность продается с серьезной скидкой и передается под управление нашим компаниям", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков в интервью New York Times.

По данным издания, многие компании, тем не менее, остались в России, не желая терять миллиарды долларов, которые они инвестировали в свой российский бизнес годами. Другие предприятия были проданы российскому менеджменту или новым владельцам, как например Starbucks и Krispy Kreme. Эти компании могут закупать сырье внутри страны или импортировать его из дружественных стран.

"Неужели они думали, что здесь все рухнет? Ничего подобного. Российские компании одержали вверх и двинулись вперед", — приводит издание слова президента России Владимира Путина.

Издание отмечает, в частности, уход пивоваренных компаний Heineken и Carlsberg. Нидерландская Heineken продала свой бизнес в России за один евро компании Arnest Group (производителю косметики и бытовой химии). По указу президента России Владимира Путина доля в "Балтике", принадлежащая Carlsberg, была передана под временное управление Росимуществу.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.