МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российские работодатели в этом году больше всего нуждались в менеджерах по продажам, продавцах-консультантах и кассирах, а также водителях, при этом по сравнению с прошлым годом больше всего предлагаемая зарплата выросла у курьеров и тех же водителей, говорится в исследовании аналитиков ресурса hh.ru, результаты которого есть у РИА Новости. Опрос показал, когда работодатели хотят узнавать об увольнении сотрудников

"На первом месте по востребованности у работодателей по итогам уходящего снова оказались менеджеры по продажам – компании открыли более 750 тысяч таких вакансий, это 7,5% от всех предложений о работе в стране. По сравнению с 2022 годом спрос на них увеличился на 51%, а средняя предлагаемая зарплата выросла на 8,8 тысячи рублей (до 71,8 тысячи рублей)", — выяснили аналитики.

Второе место заняли вакансии продавцов в розничных точках и кассиров — число таких вакансий превысило 675 тысяч, это 6,7% от всех предложений о работе. Спрос на продавцов вырос на 42% за год, а предлагаемая зарплата в среднем – на 4,6 тысячи рублей, до 40,7 тысячи. "Третье место заняли водители, на которых в 2023 году приходится 4,3% российских вакансий (почти 430 тысяч). За год спрос на водителей вырос в полтора раза (на 51%), а предлагаемые зарплаты выросли на 19 тысячи рублей (до 88,8 тысячи рублей)", — отметили аналитики.

Кроме того, в пятнадцать самых нужным российским компаниям специалистов вошли бухгалтеры (2,7% от всех вакансий в стране), повара (2,2%), операторы колл-центров (2,1%), упаковщики-комплектовщики (2,0%), врачи (1,9%), кладовщики (1,8%), инженеры-конструкторы (1,7%), администраторы (1,7%), программисты (1,6%), разнорабочие (1,6%), слесари-сантехники (1,5%) и курьеры (1,4%).

При этом за год средняя предлагаемая зарплата у этих самых востребованных специалистов выросла в среднем на 8,75 тысячи рублей. Самый большой рост зарплат произошел у курьеров — на 25,4 тысячи, до 96 тысяч рублей, а также у водителей — на 19 тысяч, до 88,8 тысячи рублей. Меньше всего, на 4,5 тысячи рублей, вырос средний предлагаемый оклад у повара, пекаря и кондитера, а также у оператора колл-центра — до 49,4 и 39,2 тысячи рублей соответственно.

"Реже всего в 2023 году работодатели искали бортпроводников (всего 0,2 тысячи вакансий на всю Россию), а также комплаенс-менеджеров (0,9 тысячи), директоров юридических департаментов (почти 1 тысяча), гейм-дизайнеров (1,1 тысячи) и андеррайтеров (1,4 тысячи)", — заключили аналитики.