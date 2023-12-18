МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в понедельник по заявлению АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" запретил французскому банку Credit Agricole Corporate and Investment Bank инициировать за рубежом судебные разбирательства с заявителем, следует из информации в картотеке арбитражных дел. СМИ: сооснователь "Яндекса" Волож хочет добиться снятия санкций в суде ЕС

Московский НПЗ, одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти", и французский банк связывают отношения из договора банковской гарантии, которую Credit Agricole выдал компании Lummus Technology в обеспечение ее обязательств поставки оборудования для завода "Газпром нефти".

Арбитражный суд Москвы 17 октября по иску НПЗ взыскал с Credit Agricole более 5,3 миллиона евро (более 547 миллионов рублей по курсу на тот момент). Суд удовлетворил и другие требования истца: признал недействительной гарантию, выданную ответчиком Lummus Technology, в отношении указания на то, что гарантия регулируется законодательством Сингапура, и взыскал с французского банка проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6,9% годовых за период с 10 мая 2022 по дату фактического погашения долга.

Банковская гарантия обеспечивала обязательства Lummus Technology как поставщика по договору поставки с АО "Газпромнефть – Московский НПЗ". В марте 2022 года, по словам представителя истца, поставщик отказался от исполнения обязательств, после чего российская компания в мае направила в банк требование о выплате по гарантии в размере перечисленного поставщику аванса.

В том деле Девятый арбитражный апелляционный суд в июле по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на рубли и валюту, ценные бумаги, финансовые инструменты "и иное имущество" (в том числе в виде будущих поступлений) Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Это решение поддержала кассационная инстанция.

Credit Agricole берет начало с создания региональных сельскохозяйственных кредитных учреждений во Франции в конце XIX века. Российское подразделение банка не занималось розничными банковскими операциями, насчитывало 170 сотрудников. По итогам 2021 года чистая прибыль "дочки" составила 3,7 миллиона евро. Группа Credit Agricole в марте 2022 года сообщила о приостановке своей деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины.