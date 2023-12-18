МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Потери западных компаний, ушедших из России после 24 февраля 2022 года, оказались почти в 17 раз больше чистой прибыли глобальной корпорации McDonald's за 2022 год и сопоставимы с ВВП Словении, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Россия "нагрела" Европу на миллиарды, пишут СМИ

Ранее издание New York Times со ссылкой на анализ финансовых данных написало, что западные компании, объявившие об уходе из России после 24 февраля 2022 года, понесли убытки на сумму более 103 миллиардов долларов США.

Эта сумма в 16,7 раз больше консолидированной чистой прибыли корпорации McDonald's, заработавшей в 2022 году 6,177 миллиарда долларов. Причем среди американских компаний, по расчетам РИА Новости, именно эта сеть ресторанов быстрого питания понесла больше всего убытков в связи с уходом из РФ — 1,2 миллиарда долларов против ближайшего "конкурента" нефтесервисной компании Baker Hughes с потерями в 482 миллиона долларов.

Кроме того, потери ушедших из РФ компаний превысили чистую прибыль Apple в 99,803 миллиарда долларов в 2022 году, второй по прибыльности компании в мире. Также они оказались в 2,5 раза больше чистой прибыли одной из крупнейших нефтяных компаний Shell в 2022 году (42,31 миллиарда долларов). А еще в 23,8 раза больше чистой прибыли Inditex Group, одного из крупнейших ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), которая составила 4,32 миллиарда долларов за 2022-2023 финансовый год.

Также убытки компаний, отказавшихся от ведения бизнеса в РФ, сопоставимы с ВВП Словении за прошлый год, который составил 106 миллиардов долларов.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, ряд западных компаний покинули российский рынок.