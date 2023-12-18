МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса "недружественных" акционеров или членов советов директоров до конца 2024 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Индийско-российский бизнес-диалог пройдет в Москве 19 декабря

Президент в январе этого года опубликовал указ, согласно которому до конца года устанавливался временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц.

Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран.

Сейчас указ продлен еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2024 г.", — говорится в новом указе президента.