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2023
https://1prime.ru/business/20231218/842602524.html
Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса "недружественных" акционеров
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Президент России Владимир Путин продлил разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса "недружественных" акционеров или членов советов директоров до конца 2024 года,... ПРАЙМ, 18.12.2023
акции, рынки, бизнес, новости, россия, акционеры, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса "недружественных" акционеров или членов советов директоров до конца 2024 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент в январе этого года опубликовал указ, согласно которому до конца года устанавливался временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц.
Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран.
Сейчас указ продлен еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2024 г.", — говорится в новом указе президента.