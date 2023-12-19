МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Новая управляющая компания для аэропорта "Пулково" — ООО "Холдинг BBCC" — зарегистрирована в России, следует из данных ЕГРЮЛ. "Аэрофлот" импортозаместил системы развлечения в самолетах

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому все 100% долей в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы", принадлежащие кипрской Thalita Trading Limited, подлежат передаче в собственность нового ООО "Холдинг BBCC" с уставным капиталом 169 миллиардов рублей. Принятые меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием.

"Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг ВВСС"… Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 18.12.2022", — указано в данных ЕГРЮЛ.

Уставный капитал "Холдинг BBCC" указан в размере 169 миллиардов рублей. Видом деятельности обозначена "деятельность по управлению холдинг-компаниями".

Сообщалось, что "Холдинг ВВСС" создается правительством, но оно не является учредителем и участником общества. Ими остаются компании, владевшие ВВСС через кипрский офшор. Так, согласно указу, крупнейшие участники создаваемого холдинга: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide с долей в 25%, F3 Holding LLC — 24,99%, ООО "Бизнес-Финанс" — 16,79%, ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" — 8,22%.

В данных ЕГРЮЛ крупнейшими учредителями "Холдинг ВВСС" указаны эти же компании.