МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Москва будет разрушать монополию международного стандарта бриллиантов GIA, путем активизации сотрудничества со странами, разделяющими ценности суверенитета России, оказывая первостепенное внимание рынкам БРИКС+, заявил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, комментируя перспективу запрета Евросоюзом импорта российских алмазов. Силуанов назвал санкции ЕС на импорт российских алмазов бесполезными

В понедельник Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций, в который вошли экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что введение "алмазного пакета" санкций против было прогнозируемо и есть варианты его обхода.

"Попытки ограничить продажи российских алмазов — обычная конкурентная борьба, замаскированная под геополитическое высказывание. Достаточно сказать, что единственный пока что международный стандарт, по которому назначается ценность и стоимость каждого камня, принадлежит GIA, что значит Gemological Institute of America. Мы будем разрушать эти монополии. 85% населения Земли, и такая же доля перспективных рынков для бриллиантов, проживает в странах, разделяющих ценности суверенитета, за которые сейчас борется Россия. Соответственно, будем развивать рынки и стандарты этих стран, оказывая первостепенное внимание рынкам БРИКС+. В том числе в части стандартов GIA не должны быть истиной в последней инстанции", — сообщил Чекунков.

Он также напомнил, что закат бриллиантам предсказывали на протяжении десятилетий.

"Сначала из-за "кровавых алмазов" из Африки — как их окрестили звезды киноиндустрии. Затем на волне развития технологий искусственных бриллиантов. Но природные алмазы, как и многие другие настоящие, труднодобываемые и редкие произведения, стабильно держат свою нишу на рынке. И, по моему мнению, никуда не отступят", — отметил он.