МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Компания Claverley Holding Limited редомицилировалась в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском в Калининградской области, и теперь там зарегистрировано ООО "Клэверли", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В России ввели налоговые льготы для операций перехода долей в бизнесе

Согласно данным ЕГРЮЛ, "Клэвери" зарегистрирована 15 декабря в порядке редомициляции кипрской Claverley Holding Limited. И Claverley будучи кипрской ранее напрямую владела 99,99% акций АО "Русский уголь".

В конце ноября президент России Владимир Путин разрешил ООО "Единая угольная компания РУ" выкупить акции "Русского угля" у Claverley, что и произошло.

"Единая угольная компания РУ", по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Москве в 2022 году. Ею владеет "Объединенная угольная компания РУ" (99,99% в капитале) и "Русский уголь" (0,01%). При этом "Объединенная компания РУ" в свою очередь принадлежит Claverley Holding, а также Kilton Overseas.

Компания "Русский уголь" была основана в 2002 году. Производственные активы компании расположены в Амурской области, Хакасии и Красноярском крае. В состав компании входят шесть угледобывающих разрезов, а также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения. Суммарные балансовые запасы угля компании (категория А+В+С1; С2) превышают 1,458 миллиарда тонн.