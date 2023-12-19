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Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2024 год
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Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму в 1,574 триллиона рублей и бюджет на 2024 год, сообщила компания. "Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет... ПРАЙМ, 19.12.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму в 1,574 триллиона рублей и бюджет на 2024 год, сообщила компания.
"Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2024 год. Общий объем финансирования инвестиционной программы — 1 573,627 миллиарда рублей ", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
"Утвержденный финансовый план обеспечит покрытие всех обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме", — также говорится в сообщении.