МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму в 1,574 триллиона рублей и бюджет на 2024 год, сообщила компания. "Газпром" уплатит 2,5 триллиона рублей налогов

"Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2024 год. Общий объем финансирования инвестиционной программы — 1 573,627 миллиарда рублей ", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

"Утвержденный финансовый план обеспечит покрытие всех обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме", — также говорится в сообщении.