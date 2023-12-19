2023-12-19T17:03:00+03:00
2023-12-19T17:17:00+03:00
2023-12-19T17:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231219/842613356.html
"Газпром" ожидает уверенные финансовые результаты в 2023 году
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Газпром" ожидает уверенных финансовых результатов по итогам года, сообщил зампред правления Фамил Садыгов. "Ежегодно в конце декабря мы докладываем совету директоров об ожидаемых... ПРАЙМ, 19.12.2023
бизнес, новости, газпром, финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/18/841331849.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/18/841331849.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/18/841331848.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/18/841331848.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/18/841331836.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/18/841331836.jpg
https://1prime.ru/gas/20231217/842590288.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает уверенных финансовых результатов по итогам года, сообщил зампред правления Фамил Садыгов.
"Ежегодно в конце декабря мы докладываем совету директоров об ожидаемых результатах исполнения бюджета ПАО "Газпром" в текущем году и выносим на утверждение бюджет следующего года. В 2023 году "Газпром" ожидает уверенные финансовые результаты", — приводятся слова Садыгова в сообщении в Telegram-канале компании.