МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает уверенных финансовых результатов по итогам года, сообщил зампред правления Фамил Садыгов. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

"Ежегодно в конце декабря мы докладываем совету директоров об ожидаемых результатах исполнения бюджета ПАО "Газпром" в текущем году и выносим на утверждение бюджет следующего года. В 2023 году "Газпром" ожидает уверенные финансовые результаты", — приводятся слова Садыгова в сообщении в Telegram-канале компании.