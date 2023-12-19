МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Официального мерча по нашумевшему сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" не существует, рассказали агентству РИА Новости в онлайн-кинотеатре Wink. "Слово пацана" может стать товарным знаком в России

По словам ведущего юрисконсульта практики интеллектуальной собственности "ЭБР" Николая Бычкова, продавцов мерча, незаконно появившегося на Оzon, Wildberries и "Яндекс Маркет", могут привлечь к ответственности за нарушение авторских прав.

Кроме того, в пресс-службе кинотеатра отметили, что использование образов актеров без наличия договоренности с ними также незаконно. Бычков же отметил, что также запрещено создавать фанфики, игры и иные производные произведения, так как все эти действия без согласия правообладателей будут нарушением.

Фильмы являются объектами авторского права, а их отдельные элементы, такие как названия, персонажи и кадры, могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.

На данный момент на маркетплейсах можно приобрести кружки, футболки, значки, стикеры и даже наклейки на ногти с изображением героев, кадрами и известными фразами из сериала.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели начали активно подавать заявки на регистрацию товарного знака "Слово пацана".

Сериал "Слово пацана" основан на книге Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 — 2010-х", посвященной подростковым группировкам Казани времен перестройки. Сериал появился на площадках Start и Wink 9 ноября и получил широкий резонанс.