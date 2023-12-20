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https://1prime.ru/business/20231220/842621602.html
Японский производитель шин передаст свои российские активы
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Японская компания-производитель шин Bridgestone решила окончательно завершить ведение дел в России и передать соответствующие активы российскому холдингу S8 Capital, следует из... ПРАЙМ, 20.12.2023
авто, бизнес, новости, япония, россия, шины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Японская компания-производитель шин Bridgestone решила окончательно завершить ведение дел в России и передать соответствующие активы российскому холдингу S8 Capital, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Bridgestone.
"Bridgestone Europe NV SA, европейские филиал группы компаний Bridgestone, передала свой российский бизнес российской инвестиционной компании S8 Capital. Одобрение соответствующих органов уже получено. Объектами передачи являются завод по производству легковых шин (расположен в Ульяновске) и сбытовая компания (расположена в Москве)", — говорится в заявлении.
Уточняется, что в рамках передачи активов к S8 Capital также передут около 1 тысячи сотрудников Bridgestone.
Bridgestone начала полномасштабную деятельность в России в 1998 году, но прекратила всю производственную деятельность в марте 2022 года.