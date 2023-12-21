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2023
https://1prime.ru/business/20231221/842634056.html
Процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2" продлили на полгода
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток 2", опять продлена – на шесть месяцев, до июля 2024 года, следует из... ПРАЙМ, 21.12.2023
бизнес, новости, северный поток - 2, nord stream 2 ag
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток 2", опять продлена – на шесть месяцев, до июля 2024 года, следует из сообщения на сайте торгового бюллетеня Швейцарии.
"Начало продления: 10.01.2024. Продолжительность продления: 6 месяцев. Окончание продления: 10.07.2024", — говорится в сообщении.
Суд уже приостанавливал процедуру банкротства оператора в декабре 2022 года, процедура была продлена до 10 июля 2023 года, а затем — до 10 января 2024 года.
26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.