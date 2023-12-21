МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток 2", опять продлена – на шесть месяцев, до июля 2024 года, следует из сообщения на сайте торгового бюллетеня Швейцарии. В Госдуму внесли проект о повышении порога для банкротства компании

"Начало продления: 10.01.2024. Продолжительность продления: 6 месяцев. Окончание продления: 10.07.2024", — говорится в сообщении.

Суд уже приостанавливал процедуру банкротства оператора в декабре 2022 года, процедура была продлена до 10 июля 2023 года, а затем — до 10 января 2024 года.

26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.