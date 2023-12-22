ТАШКЕНТ, 22 дек — ПРАЙМ. Узбекистанский производитель алкоголя СП ООО "Elsun-Sharob" подал заявку на регистрацию в республике товарного знака "Слово пацана", созвучного названию популярного российского сериала, следует из данных министерства юстиции страны. "Слово пацана" может стать товарным знаком в России

По данным ведомства, 21 декабря в базе данных департамента интеллектуальной собственности минюста появилась заявка от "Elsun-Sharob" на регистрацию товарного знака "Slovo patsana. Слово пацана".

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках Казани на фоне перестройки. Сериал вызвал значительный общественный резонанс из-за сцен жестокости и, по некоторым оценкам, героизации преступности.

Ранее ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности "ЭБР" Николай Бычков, комментируя РИА Новости появление мерча по "Слову пацана", сообщил, что фильмы являются объектами авторского права, а их отдельные элементы — названия, персонажи и даже кадры —нельзя использовать без согласия правообладателей.