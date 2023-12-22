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2023-12-22T13:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231222/842645155.html
В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимущества
Бизнес
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ПЕРЕДАЧА АВТОДИЛЕРА РОЛЬФ В УПРАВЛЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА НЕ ОТРАЗИТСЯ НА ЕГО РАБОТЕ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ СОХРАНЯЮТСЯ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, рольф, росимущество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕРЕДАЧА АВТОДИЛЕРА РОЛЬФ В УПРАВЛЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА НЕ ОТРАЗИТСЯ НА ЕГО РАБОТЕ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ СОХРАНЯЮТСЯ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется