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2023-12-22T13:18:03+03:00

2023-12-22T13:13:00+03:00

2023

https://1prime.ru/business/20231222/842645155.html

В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимущества

Бизнес

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПЕРЕДАЧА АВТОДИЛЕРА РОЛЬФ В УПРАВЛЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА НЕ ОТРАЗИТСЯ НА ЕГО РАБОТЕ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ СОХРАНЯЮТСЯ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.12.2023

транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, рольф, росимущество

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60