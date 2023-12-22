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Wildberries учредил новую микрокредитную "дочку"
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Маркетплейс Wildberries учредил новую дочернюю микрокредитную компанию "ВБ Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно выписке, юридическое лицо зарегистрировано в Москве, а... ПРАЙМ, 22.12.2023
потребрынок, бизнес, технологии, новости, россия, wildberries
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries учредил новую дочернюю микрокредитную компанию "ВБ Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке, юридическое лицо зарегистрировано в Москве, а уставный капитал составляет 10 миллионов рублей.
"Мы создаём юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание "ВБ Финанс" является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам", — пояснили РИА Новости в компании.
Там также уточнили, что у маркетплейса в планах регистрация еще 5 компаний ("ВБ Фэшн", "ВБ Спорт", "ВБ Шарм", "ВБ Тренд", "ВБ Фуд") команды которых сконцентрируются на развитии отдельных видов бизнеса площадки.
При этом у компании уже есть банк — в феврале 2021 года стало известно, что основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% банка "Стандарт-кредит". Позже, в августе, банк был переименован в "Вайлдберриз банк".