МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries учредил новую дочернюю микрокредитную компанию "ВБ Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ. Глава Wildberries прокомментировала сотрудничество с "Почтой России"

Согласно выписке, юридическое лицо зарегистрировано в Москве, а уставный капитал составляет 10 миллионов рублей.

"Мы создаём юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание "ВБ Финанс" является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам", — пояснили РИА Новости в компании.

Там также уточнили, что у маркетплейса в планах регистрация еще 5 компаний ("ВБ Фэшн", "ВБ Спорт", "ВБ Шарм", "ВБ Тренд", "ВБ Фуд") команды которых сконцентрируются на развитии отдельных видов бизнеса площадки.

При этом у компании уже есть банк — в феврале 2021 года стало известно, что основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% банка "Стандарт-кредит". Позже, в августе, банк был переименован в "Вайлдберриз банк".