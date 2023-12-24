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2023
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Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale
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Президент России Владимир Путин утвердил распоряжение о выкупе Росбанком акций французской Societe Generale у нескольких публичных компаний, в том числе у ВТБ, "Россетей",... ПРАЙМ, 24.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил распоряжение о выкупе Росбанком акций французской Societe Generale у нескольких публичных компаний, в том числе у ВТБ, "Россетей", "Русгидро", "Интер РАО", "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "Алросы". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить совершение публичным акционерным обществом Росбанк сделок по приобретению принадлежащих компании Сосьете Женераль…", — сказано в распоряжении.
"Росбанку" также разрешается выкупить долю Societe Generale в ТГК-1, "Роснефти", "Татнефти", Новолипецком металлургическом комбинате, "Ростелекоме", "Лукойле", "Северстали", "Юнипро", "Полюсе", "Норникеле", ОГК-2, "Мосэнерго", "Транснефти", "Аэрофлоте", "Русснефти", "Газпром нефти" и Магнитогорском металлургическом комбинате.