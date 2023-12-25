АДМ: экспорт минтая из России в 2023 году может вырасти на 13 процентов
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Экспорт минтая из РФ по итогам 2023 года может превысить 880 тысяч тонн, прибавив 13% к прошлому году, говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).
"С учетом текущей динамики по итогам 2023 года можно прогнозировать суммарный объем экспорта на уровне 880 тысяч тонн стоимостью 1,2 миллиарда. Это на 13% больше прошлогодних показателей в натуральном выражении, но на 5% меньше в денежном", — говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на главу АДМ Алексея Буглака.
В текущем году ключевым трендом экспорта минтая стала переориентация с филе на мороженый минтай и сурими — в ассоциации поясняют, что в условиях снижения спроса и цены на филе в Европе российские предприятия вынужденно перенастроили производственные цепочки.
"В результате выпуск минтая без головы вырос на 8%, неразделанного – на 53%, а показатели по сурими втрое превысили результат прошлого года. Это стало причиной увеличения суммарного экспорта минтая: он достиг отметки 752 тысячи тонн, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
Буглак отмечает, что росту экспорта также способствовало увеличение вылова: например, к 11 декабря вылов минтая превысил 1,9 миллиона тонн, почти сравнявшись с показателями всего 2022 года, а по итогам года, по оценкам АДМ, может вырасти на 4%, до 1,98 миллиона тонн. В свою очередь, вырастут и поставки на внутренний рынок — прогноз ассоциации по росту внутреннего потребления на 30%, до 240 тысяч тонн реализуется, считает Буглак.
Между тем, в следующем году направления поставок на экспорт, а также номенклатура выпускаемой продукции продолжат меняться: главной причиной в АДМ называют экспортную пошлину ЕС.
"В ноябре текущего года Еврокомиссия приняла решение об исключении продукции из минтая российского производства из квоты на беспошлинный импорт рыбопродукции в страны ЕС. С 1 января 2024 года импорт российского филе минтая в ЕС, а также филе второй заморозки, произведённого третьим странами из российского минтая, будет облагаться пошлиной 13,7%. Это будет оказывать дополнительное давление на конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках", — считает глава АДМ.
https://1prime.ru/business/20231225/842657185.html