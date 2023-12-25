МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Экспорт минтая из РФ по итогам 2023 года может превысить 880 тысяч тонн, прибавив 13% к прошлому году, говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Россиянам рассказали, как правильно выбрать красную рыбу

"С учетом текущей динамики по итогам 2023 года можно прогнозировать суммарный объем экспорта на уровне 880 тысяч тонн стоимостью 1,2 миллиарда. Это на 13% больше прошлогодних показателей в натуральном выражении, но на 5% меньше в денежном", — говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на главу АДМ Алексея Буглака.

В текущем году ключевым трендом экспорта минтая стала переориентация с филе на мороженый минтай и сурими — в ассоциации поясняют, что в условиях снижения спроса и цены на филе в Европе российские предприятия вынужденно перенастроили производственные цепочки.

"В результате выпуск минтая без головы вырос на 8%, неразделанного – на 53%, а показатели по сурими втрое превысили результат прошлого года. Это стало причиной увеличения суммарного экспорта минтая: он достиг отметки 752 тысячи тонн, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Буглак отмечает, что росту экспорта также способствовало увеличение вылова: например, к 11 декабря вылов минтая превысил 1,9 миллиона тонн, почти сравнявшись с показателями всего 2022 года, а по итогам года, по оценкам АДМ, может вырасти на 4%, до 1,98 миллиона тонн. В свою очередь, вырастут и поставки на внутренний рынок — прогноз ассоциации по росту внутреннего потребления на 30%, до 240 тысяч тонн реализуется, считает Буглак.

Между тем, в следующем году направления поставок на экспорт, а также номенклатура выпускаемой продукции продолжат меняться: главной причиной в АДМ называют экспортную пошлину ЕС.

"В ноябре текущего года Еврокомиссия приняла решение об исключении продукции из минтая российского производства из квоты на беспошлинный импорт рыбопродукции в страны ЕС. С 1 января 2024 года импорт российского филе минтая в ЕС, а также филе второй заморозки, произведённого третьим странами из российского минтая, будет облагаться пошлиной 13,7%. Это будет оказывать дополнительное давление на конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках", — считает глава АДМ.