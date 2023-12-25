МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России. Китай может попросить США снять санкции с "Арктик СПГ 2"

"Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте, сообщили "Ъ" источники в правительстве РФ. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC", — говорится в материале.

У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, у "Новатэка" это 12 миллионов тонн в год, у иностранных акционеров — по 2 миллиона тонн. В JOGMEC сообщили "Коммерсанту", что продолжают анализировать влияние санкций на "Арктик СПГ 2", CNOOC была недоступна для комментариев, остальные акционеры не ответили.

РИА Новости направило запрос в "Новатэк".

После отказа иностранных акционеров от СПГ его придется продавать на споте: около 2,6 миллиона тонн только с первой линии, сообщает "Коммерсант". Но есть шанс, что иностранные акционеры все же смогут получать СПГ: 22 декабря агентство Блумберг писало, что CNOOC и CNPC будут просить власти США об освобождении контрактов из-под санкций. Poten & Partners пишет, что такой же процесс запустили и японские компании, но он займет долгое время.

Не менее серьезными могут оказаться проблемы с финансированием, пишет газета. После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом 9,5 миллиарда евро. Из этой суммы до 2,5 миллиарда евро должны были предоставить китайские банки, 4,5 миллиарда — российские.

Одной из главных проблем "Арктик СПГ 2" также остается нехватка танкеров арктического класса Arc7. Ситуацию усугубили санкции США в отношении плавучих хранилищ Koryak FSU в Мурманске и Saam FSU на Камчатке, где должна была происходить перевалка с танкеров Arc7 на конвенциональные суда, что позволило бы оптимизировать флот ледовых танкеров, сообщает издание.