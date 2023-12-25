МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет иностранным участникам госзакупок временно — до признания их электронных подписей — использовать бумажный документооборот. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях при госзакупках

Соответствующие изменения в закон о контрактной системе в сфере госзакупок разработаны Минфином России. Они дадут возможность иностранным лицам исполнять заключенные контракты, а также подавать жалобы для защиты своих прав.

Сейчас на всех этапах жизненного цикла госзакупок в РФ внедрен электронный документооборот. Однако им не могут воспользоваться иностранные участники закупок, которые не получали российскую квалифицированную электронную подпись. Иностранные же квалифицированные электронные подписи в настоящее время в России не признаются.

В связи с этим, закон позволяет иностранным участникам госзакупок использовать бумажные документы при исполнении контракта и взаимодействии с контрольными органами при обжаловании результатов закупок.

Как пояснял Минфин, такое послабление будет действовать временно — до завершения процедур признания в России электронных подписей иностранных государств, в том числе стран ЕАЭС.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.

ПРОДЛЕНИЕ СПЕЦРЕГУЛИРОВАНИЯ В ГОСЗАКУПКАХ

Путин подписал закон о продлении на 2024 год специального регулирования в сфере госзакупок и в других областях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Госдума продлила спецрегулирование в госзакупках и других сферах

Закон продлевает меры, действующие до конца текущего года, по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Как пояснял в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин, до конца 2024 года продлевается ряд наиболее востребованных и эффективных мер специального регулирования в сфере госзакупок, финансового рынка, корпоративных, арендных и трудовых отношений, лицензирования и аттестации.

Также продлеваются меры в сфере обращения лекарств и медицинских изделий. Так, закон сохраняет на 2024 год возможность изменения по соглашению сторон количества лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов по контракту в пределах 30% по предложению заказчика. При этом, как и в текущем году, при уменьшении объемов стороны будут обязаны пропорционально снизить цену контракта, а при увеличении вправе пропорционально ее увеличить. А в расчет совокупного годового объема закупок госорганов не будут включаться закупки лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий.

Также на следующий год сохраняется право заказчиков не требовать обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, за исключением случаев, когда в контракте предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты по авансу не подлежат казначейскому сопровождению. А Минобороны, МВД, МЧС, СВР России в 2024 году, как и в текущем, могут не ограничивать предельный объем закупок у единственного поставщика 50 миллионами рублей.

Изменения вносятся и в части снижения административных барьеров в строительстве, сокращения срока инвестиционно-строительного цикла, упрощения процедур согласования в сфере градостроительных и земельных отношений. Это дает возможность значительно ускорить ремонт, возведение и ввод в эксплуатацию жилых домов, дорог, школ, больниц и других значимых объектов без ущерба качеству, отмечал премьер. По его словам, эти законодательные изменения в нынешних условиях обеспечат организациям дополнительную свободу действий. В Госдуму внесли проект о сроках оплаты заказа в рамках госзакупок

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых других норм, которые начнут действовать через 30 дней после этого.

ПЕРЕНОС ВВОДА ГАС ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе на три года срока введения в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как отмечалось в пояснительной записке, согласно действующей редакции закона о вопросах государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, ГАС ПС должна быть введена в эксплуатацию с 1 января 2024 года.

В пояснительных материалах указывалось, что, учитывая важность внедрения в эксплуатацию государственной системы, полностью отвечающей всем предъявляемым требованиям, в том числе в сфере информационной безопасности, предлагается установить срок ввода в эксплуатацию ГАС ПС с 1 января 2027 года.

Законом также предусмотрено, что создание, развитие и ввод в эксплуатацию ГАС ПС осуществляется Минцифры совместно с Генпрокуратурой РФ, при этом Генпрокуратура остается оператором системы и обеспечивает ее функционирование.