МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому производители алкоголя в новых регионах России смогут не устанавливать приборы учета на производстве до 2025 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Путин подписал закон об индексации акцизов на табак и алкоголь

В России производители алкоголя обязаны оборудовать свои производственные линии приборами фиксации и учета готовой продукции для передачи информации в Единую государственную информационную систему (ЕГАИС).

Согласно закону, юридическим лицам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей разрешается временно работать без передачи показаний приборов учета. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной продажей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, должны декларировать объемы продаж до 2025 года.

Президент России также подписал закон, согласно которому продлевается срок приведения учредительных документов юридических лиц из новых регионов в соответствие с законодательством России. По данным документа, при первом внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) юридическими лицами, находящимися на день принятия в Россию на территориях ДНР и ЛНР, срок продлевается до 31 декабря 2024 года, юридическими лицами, находящимися на день принятия в Россию на территориях Запорожской и Херсонской областей — до 30 июня 2025 года.

Закон вступает в силу после его официального опубликования.