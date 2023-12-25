МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать журналистам комментарии по поводу ситуации вокруг проекта "Арктик СПГ 2" и порекомендовал им обратиться в компанию. Китай может попросить США снять санкции с "Арктик СПГ 2"

"Вряд ли мы можем что-то говорить от лица коммерческого проекта, тем более международного. И не будем это делать, поэтому мы рекомендуем вам обратиться в компанию", — заявил он, отвечая на вопрос, как решение иностранных акционеров объявить форс-мажор по по участию в проекте может отразиться на планах РФ наращивать долю на глобальном рынке СПГ.

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщило, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре.