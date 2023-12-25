МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Экономия на пошлинах для российского бизнеса после подписания Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном может составить порядка 27 миллиардов рублей ежегодно, говорится в сообщении министерства экономического развития РФ. Аналитик прокомментировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Ирана

Страны ЕАЭС подписали в понедельник полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.

В частности, указывает Минэкономразвития, условия соглашения предусматривают предоставление Ираном тарифных преференций на более чем 95% текущего российского экспорта в страну, а также устанавливают предсказуемый и прозрачный режим торговли.

"В нашем Соглашении мы не только смогли согласовать нулевые пошлины на существенную часть российского экспорта, но и распространить такой режим на широкую номенклатуру товаров, предоставив нашим экспортерам возможность диверсифицировать свои поставки в Иран", — прокомментировал подписание документа глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Экономия на пошлинах для российского бизнеса может составить порядка 27 миллиардов рублей ежегодно", — говорится в сообщении министерства. Как указано в информационных материалах министерства, в среднем тарифная защита Ирана для российских товаров по условиям соглашения снизится с 20,4% до 4,5%.

"Ранее Тегеран ни одной стране в мире не предоставлял сопоставимых по масштабам уступок как в регуляторной, так и в тарифной частях. В ходе переговоров нам удалось не только добиться существенного улучшения торговой среды с Ираном, но и получить уникальный доступ на иранский рынок для наших товаров", — указал министр.