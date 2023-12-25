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2023
https://1prime.ru/business/20231225/842667421.html
СМИ сообщили о переносе реструктуризации "Яндекса"
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Переговоры о реструктуризации компании Yandex N.V. продолжатся в 2024 году, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, завершение реструктуризации Yandex N.V. могут... ПРАЙМ, 25.12.2023
ит-бизнес, бизнес, технологии, новости, мир, яндекс, реструктуризация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Переговоры о реструктуризации компании Yandex N.V. продолжатся в 2024 году, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, завершение реструктуризации Yandex N.V. могут перенести на 2024 год, хотя изначально планировалось, что процесс состоится в декабре. "Яндекс" не прокомментировал ход реструктуризации.
В отчете за июль 2023 года компания предполагала вынести вопрос о реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года, а в октябре сообщила, что получила разрешение от российской правовой комиссии.
Ранее сообщалось, что холдинг планирует продать все российские активы, а не только контрольный пакет акций. Как пишет Reuters, компания старается сохранить выход на западный рынок, несмотря на ограничительные меры.