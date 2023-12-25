МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Переговоры о реструктуризации компании Yandex N.V. продолжатся в 2024 году, пишет Reuters со ссылкой на источники. "Яндекс" заплатит "белому хакеру" за найденные в сервисах компании ошибки

По данным издания, завершение реструктуризации Yandex N.V. могут перенести на 2024 год, хотя изначально планировалось, что процесс состоится в декабре. "Яндекс" не прокомментировал ход реструктуризации.

В отчете за июль 2023 года компания предполагала вынести вопрос о реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года, а в октябре сообщила, что получила разрешение от российской правовой комиссии.

Ранее сообщалось, что холдинг планирует продать все российские активы, а не только контрольный пакет акций. Как пишет Reuters, компания старается сохранить выход на западный рынок, несмотря на ограничительные меры.