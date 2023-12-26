МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Приостановка членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) не влечет прямых последствий для граждан и бизнеса РФ, заявил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Названа сумма выгоды российского бизнеса от соглашения ЕАЭС с Ираном

Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля текущего года.

"Наш текущий статус в FATF — приостановка членства — сам по себе не влечет для российского бизнеса и для наших граждан никаких прямых последствий. Страны FATF в первую очередь занимаются разработкой стандартов, правил. В то же время эта ситуация с нашим статусом показательна: Россия — единственный член "Большой двадцатки", который сейчас не участвует в выработке этих стандартов", — сказал Негляд в интервью изданию РБК.

По его словам, уникальность ФАТФ заключалась в том, что площадка являлась механизмом диалога и выстраивания сбалансированных правил игры. "Это позволяло учитывать различные подходы — есть романо-германская правовая семья, есть англосаксонская с прецедентным правом. Определенная гибкость в этом диалоге появлялась и в стандартах", — отметил он.

"Мы беспокоимся в том числе о том, чтобы не было крена в сторону позиции только одной группы стран — тогда глобальное регулирование может стать однобоким. На наш взгляд, такие риски сейчас не исключены" — сказал Негляд.

В июне ФАТФ по итогам пленарной сессии решила не включать Россию в черный или серый списки, но сохранила приостановку членства РФ в организации на фоне продолжающегося конфликта на Украине. У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В черном списке — страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.

По словам Негляда, основаниями для включения страны в санкционные списки группы могут быть только подтвержденные стратегические недостатки национальной антиотмывочной системы. "Применительно к России нет никаких оснований включения нас даже в серый список. Что касается последствий таких решений, то они заключаются в более внимательном отношении банковских служб других юрисдикций к операциям бизнеса, к переводам физических лиц из "подсанкционной" страны", — добавил он.