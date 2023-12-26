2023-12-26T09:59:23+03:00
2023-12-26T09:59:23+03:00
2023-12-26T09:59:23+03:00
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Минсельхоз назвал размер пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе
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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — вырастет до 4078,8 рубля за тонну, следует из информации на сайте... ПРАЙМ, 26.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — вырастет до 4078,8 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе рассчитана при индикативной цене 772,1 доллара за тонну. В декабре также действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано при индикативной цене 783,9 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в январе рассчитана по индикативной цене 239,9 доллара за тонну. Ее значение в декабре составляет 3312,7 рубля за тонну, ставка рассчитана при цене 232,8 доллара за тонну.
Гибкая экспортная пошлина на подсолнечный шрот была введена в России с 1 мая, а на подсолнечное масло — с 1 сентября 2021 года, они действуют до 31 августа 2024 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.