МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в правительство ранее, есть крупные компании и банки, при этом снижать долю госучастия в Сбербанке не планируется. Настроения российского бизнеса ухудшились к концу 2023 года

"Мы (при составлении списка из 30 компаний на приватизацию — ред.) ориентировались на такие, крупные компании. У нас Сберегательный банк все-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там "50% плюс". Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства. Есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом. Наше предложение были направлены именно на такие банки", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает, возможным приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

Ранее в декабре Силуанов в свою очередь сообщил, что Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, но инициативу еще предстоит обсудить.