2023-12-26T14:18:25+03:00
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2023
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Испанский регулятор возбудил дело против нефтехимической компании Repsol
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Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) начала расследование деятельности нефтехимической компании Repsol из-за возможной антиконкурентной практики, говорится в... ПРАЙМ, 26.12.2023
нефть, энергетика, бизнес, экономика, промышленность, новости, испания, cnmc, repsol, антиконкурентная практика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МАДРИД, 26 дек — ПРАЙМ. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) начала расследование деятельности нефтехимической компании Repsol из-за возможной антиконкурентной практики, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе регулятора.
"CNMC проводит расследование в отношении Repsol… в связи с возможной антиконкурентной практикой, представляющей собой злоупотребление доминирующим положением на рынке оптовой продажи автомобильного топлива в Испании", — говорится в сообщении.
Расследование было начато в результате жалоб, поданных Национальной ассоциацией автоматических станций технического обслуживания (AESAE) и Ассоциацией независимых продавцов углеводорода в связи с практикой. Уточняется, что открытие этого дела не предрешает окончательного результата расследования, на которое отводится не более 24 месяцев.