МАДРИД, 26 дек — ПРАЙМ. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) начала расследование деятельности нефтехимической компании Repsol из-за возможной антиконкурентной практики, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе регулятора. Россия стала третьей по поставкам газа в Испанию за 2023 году

"CNMC проводит расследование в отношении Repsol… в связи с возможной антиконкурентной практикой, представляющей собой злоупотребление доминирующим положением на рынке оптовой продажи автомобильного топлива в Испании", — говорится в сообщении.

Расследование было начато в результате жалоб, поданных Национальной ассоциацией автоматических станций технического обслуживания (AESAE) и Ассоциацией независимых продавцов углеводорода в связи с практикой. Уточняется, что открытие этого дела не предрешает окончательного результата расследования, на которое отводится не более 24 месяцев.