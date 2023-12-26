МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Западный бизнес не начнет уходить из Израиля, несмотря на то, что сформулированные премьер-министром Биньямином Нетаньяху условия мира в Газе напоминают цели, поставленные РФ на Украине, в Европе предостаточно лицемерия, такое мнение выразил РИА Новости бывший официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по международной политике и член комитета бундестага по международным делам Армин-Паулюс Хампель. Раскрыто, почему мировые бренды не покидают воюющий Израиль

Нетаньяху в своей статье для издания Wall Street Journal назвал три условия мира с Палестиной: "дерадикализация" палестинского общества, "демилитаризация" сектора Газа и уничтожение ХАМАС.

"Заявление израильского премьер-министра о своих предпосылках мира: уничтожение ХАМАС, демилитаризация Газы и дерадикализация палестинского общества, неизбежно заставляет вспомнить о требованиях, выдвинутых Россией в отношении Украины… Даже если Запад осудит действия Израиля в Газе, мы не увидим массового ухода крупных западных компаний из Израиля, как это произошло в России под давлением лидеров США и Европы. США никогда не дадут такого указания. По ту сторону Атлантики Израиль считается 51-м штатом США", — сказал он.

По его словам, Европа, в свою очередь, опасается бурной реакции со стороны мусульманского населения и требует маркировать израильские товары, поступающие с оккупированных территорий, чтобы потребители могли отказаться от покупки.

"Но все это очень робко. В действительности ни одна западная компания не покинет Израиль, и даже не собирается это сделать", — считает Хампель.

По его словам, Израиль также тесно связан с НАТО, а европейские лидеры лишь "сидят на двух стульях" в отношении действий Израиля в секторе Газа.

"В Европе предостаточно лицемерия, но Израиль четко привязан к западному лагерю. Нетаньяху не грозят никакие санкции", — добавил собеседник агентства.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.