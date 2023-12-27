МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Объем мирового производства японского автоконцерна Toyota в 2023 году достиг рекордного значения — 9,23 миллиона автомобилей, в годовом выражении производство выросло на 10,8%, следует из отчета компании. В России подорожали подержанные автомобили

Там отмечается, что за ноябрь компания произвела более 926 тысяч машин, это на 11,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Включая производство "дочек" автоконцерна Daihatsu и Hino, компания выпустила 10,6 миллиона автомобилей, что также стало рекордным.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.