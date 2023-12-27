2023-12-27T08:47:27+03:00
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2023
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Мировое производство машин Toyota в 2023 году достигло рекордного объема
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Объем мирового производства японского автоконцерна Toyota в 2023 году достиг рекордного значения — 9,23 миллиона автомобилей, в годовом выражении производство выросло на 10,8%,... ПРАЙМ, 27.12.2023
авто, бизнес, новости, япония, toyota, производство автомобилей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Объем мирового производства японского автоконцерна Toyota в 2023 году достиг рекордного значения — 9,23 миллиона автомобилей, в годовом выражении производство выросло на 10,8%, следует из отчета компании.
Там отмечается, что за ноябрь компания произвела более 926 тысяч машин, это на 11,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Включая производство "дочек" автоконцерна Daihatsu и Hino, компания выпустила 10,6 миллиона автомобилей, что также стало рекордным.
Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.