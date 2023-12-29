МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассчитывает, что "Яндекс" сохранит присутствие на территории Октябрьского острова в регионе. "Яндекс" зарегистрировался в калининградском офшоре

"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. В декабре 2023 года компания завершила регистрацию нового юрлица — МКАО "Яндекс" — на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области.

"Да, конечно", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что "Яндекс" сохранит присутствие на Октябрьском острове.

Губернатор добавил, что не комментирует корпоративные процедуры.

"У меня есть определенные знания о том, что они планируют в плане корпоративных действий своих. Но комментировать это я не буду. Пусть они сначала это сделают и сами объявят", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.