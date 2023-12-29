2023-12-29T10:27:00+03:00
2023-12-29T10:27:31+03:00
2023-12-29T10:27:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231229/842706068.html
Алиханов ждет, что "Яндекс" останется в Калининградской области
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассчитывает, что "Яндекс" сохранит присутствие на территории Октябрьского острова в регионе. "Яндекс" объявил о реструктуризации... ПРАЙМ, 29.12.2023
бизнес, технологии, новости, россия, калининградская область
https://cdnn.1prime.ru/images/83739/41/837394193.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83739/41/837394193.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83739/41/837394190.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83739/41/837394190.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83739/40/837394063.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83739/40/837394063.jpg
https://1prime.ru/itb/20231227/842688779.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассчитывает, что "Яндекс" сохранит присутствие на территории Октябрьского острова в регионе.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. В декабре 2023 года компания завершила регистрацию нового юрлица — МКАО "Яндекс" — на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области.
"Да, конечно", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что "Яндекс" сохранит присутствие на Октябрьском острове.
Губернатор добавил, что не комментирует корпоративные процедуры.
"У меня есть определенные знания о том, что они планируют в плане корпоративных действий своих. Но комментировать это я не буду. Пусть они сначала это сделают и сами объявят", — сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.