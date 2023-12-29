МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российские власти защищали и будут защищать отечественных производителей до конца, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Carlsberg и "Балтикой". "Балтика" призвала Россию защитить ее товарные знаки за рубежом

По словам пресс-секретаря президента России, Путину хороша известна тема защиты товарных знаков.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что российская пивоваренная компания "Балтика" обратилась к руководителю администрации президента Антону Вайно с просьбой защитить ее товарные знаки за рубежом. Вице-президент "Балтики" Александр Дедегкаев направил письмо в Роспатент с просьбой предложить странам СНГ приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование основных брендов группы.

"Мы служебную переписку никогда не комментируем, внутреннюю переписку. То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала и то, что об этой теме хорошо известно президенту, это я вам могу подтвердить. Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца", — заметил Песков.

Ранее в Carlsberg Group сообщили о расторжении лицензионного соглашения, которые позволяют "Балтике" производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек. Российская "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.