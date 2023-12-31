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Богатейший человек Африки стал беднее в 2023 году, сообщили СМИ
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Богатейший человек африканского континента, владелец крупнейшей промышленной компании Нигерии Алико Данготе в 2023 году стал беднее на 3,6 миллиарда долларов, сообщил портал La... ПРАЙМ, 31.12.2023
бизнес, новости, африка, алико данготе, богатейший человек африки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Богатейший человек африканского континента, владелец крупнейшей промышленной компании Нигерии Алико Данготе в 2023 году стал беднее на 3,6 миллиарда долларов, сообщил портал La Nouvelle Tribune.
По данным источника портала, бизнесмен понес финансовые потери в первую очередь из-за решения центрального банка Нигерии, который 14 июня утвердил единый плавающий курс национальной денежной единицы — найры, что стало причиной обесценивания валюты более чем на 50%. В результате действий регулятора состояние Алико Данготе уменьшилось с 18,7 миллиарда долларов до $15,1 миллиарда долларов.
Отмечается, что, несмотря на это, бизнесмен построил в Нигерии один из самых мощных в Африке нефтеперерабатывающих заводов, рассчитанный на переработку около 650 тысяч баррелей нефти в сутки. Стоимость предприятия оценивается в 20 миллиардов долларов.