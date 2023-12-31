МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Богатейший человек африканского континента, владелец крупнейшей промышленной компании Нигерии Алико Данготе в 2023 году стал беднее на 3,6 миллиарда долларов, сообщил портал La Nouvelle Tribune. Минпромторг начнет господдержку поставок продукции машиностроения в Африку

По данным источника портала, бизнесмен понес финансовые потери в первую очередь из-за решения центрального банка Нигерии, который 14 июня утвердил единый плавающий курс национальной денежной единицы — найры, что стало причиной обесценивания валюты более чем на 50%. В результате действий регулятора состояние Алико Данготе уменьшилось с 18,7 миллиарда долларов до $15,1 миллиарда долларов.

Отмечается, что, несмотря на это, бизнесмен построил в Нигерии один из самых мощных в Африке нефтеперерабатывающих заводов, рассчитанный на переработку около 650 тысяч баррелей нефти в сутки. Стоимость предприятия оценивается в 20 миллиардов долларов.