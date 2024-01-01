МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Тарифная квота на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы РФ в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 1 января 2024 года продлевается на полгода — по 30 июня. Введены квоты на беспошлинный вывоз зерновых из новых регионов на год

Согласно постановлению правительства России, вынесенному в конце декабря, размер квоты составляет 600 тысяч тонн на эти полгода. При экспорте лома и отходов черных металлов в этих пределах пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну. В конце ноября указанные правила были одобрены таможенной подкомиссией.

Распределять объем тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу РФ. Государственное регулирование в отрасли направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургического сектора.

Аналогичный объем квоты на вывоз металлолома и отходов чермета ранее действовал и в первом, и во втором полугодии прошлого года.

В 2021-2023 годах правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы в условиях роста мировых цен на эту продукцию. По оценкам, это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.