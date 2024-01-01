Правительство продлило на полгода тарифную квоту на экспорт лома черных металлов
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Тарифная квота на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы РФ в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 1 января 2024 года продлевается на полгода — по 30 июня.
Согласно постановлению правительства России, вынесенному в конце декабря, размер квоты составляет 600 тысяч тонн на эти полгода. При экспорте лома и отходов черных металлов в этих пределах пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну. В конце ноября указанные правила были одобрены таможенной подкомиссией.
Распределять объем тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу РФ. Государственное регулирование в отрасли направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургического сектора.
Аналогичный объем квоты на вывоз металлолома и отходов чермета ранее действовал и в первом, и во втором полугодии прошлого года.
В 2021-2023 годах правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы в условиях роста мировых цен на эту продукцию. По оценкам, это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.
https://1prime.ru/business/20240101/842719488.html