МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в 2023 году на 50,012 миллиарда долларов после снижения в 2022 году на 93,753 миллиарда; больше всех прибавил совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 9,29 миллиарда, достигнув 24,7 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Богатейший человек Африки стал беднее в 2023 году, сообщили СМИ

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, их общее состояние на 2 января составляет 328,53 миллиарда долларов.

Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, который за год увеличил состояние на 2,49 миллиарда долларов, до 31,1 миллиарда. Второе место занимает совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал поднялся на 2,83 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда. Третье место сохранил за собой Вагит Алекперов.

Четвертую строчку занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который увеличил состояние на 4,08 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда. На пятом месте — Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который разбогател на 2,61 миллиарда долларов, его состояние сейчас оценивается в 21,1 миллиарда. Шестое место занял основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, состояние которого увеличилось на 2,2 миллиарда долларов — до 20,9 миллиарда.

Седьмым стал бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта позапрошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние увеличилось на 5,67 миллиарда долларов, до 18,8 миллиарда. Восьмую строчку в списке занял Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 2,53 миллиарда долларов, до 15,8 миллиарда.

Девятое место занял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 2,36 миллиарда долларов и составляет 14,2 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,01 долларов, до 12,3 миллиарда. При этом состояние сократилось лишь у бизнесмена Вячеслава Кантора — на 149 миллионов долларов за прошлый год, до 6,21 миллиарда.