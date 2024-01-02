МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Китайская Alibaba Group столкнулась с кризисом на фоне реструктуризации и борьбы за власть, пишет Financial Times. СМИ сообщили о переносе реструктуризации "Яндекса"

Весной 2023 года компания объявила о планах по реструктуризации, согласно которым бизнес будет разделен на шесть подразделений, однако многие сотрудники не знают, "что именно и как разделилось", пока не доходит до увольнений.

После внутренних проверок оказалось, что многие сотрудники выполняют одни и те же функции в разных подразделениях. В компании планировалось создать отдельную платформу для корпоративного общения, однако команду разработчиков отключили от внутренней сети, что оставило ее без доступа к коммуникациям компании.

В издании отметили, что в конце декабря новый генеральный директор Эдди Юнмин Ву смог установить контроль над основным бизнесом Alibaba. Этому способствовало то, что по уровню рыночной капитализации компанию смог обогнать ее конкурент PDD Holdings.

Хаос усугубляла борьба между Эдди Ву и бывшим генеральным директором Alibaba Дэниэлом Чжаном, который в сентябре ушел в отставку.

По данным издания, компания ищет выход из сложившейся ситуации и разрабатывает стратегию борьбы с конкурентами, однако представители компании заявили, что Alibaba "никогда не находилась в лучшем финансовом положении".