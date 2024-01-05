МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Главной проблемой в российской экономике сейчас является несоответствие между необходимым для нее уровнем и структурой малых и средних предприятий (МСП), структуру МСП нужно кардинально менять в пользу производства, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов раскрыл мнение бизнеса о российской экономике

"Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства. Это на сегодня проблема экономики России №1", — сказал он.

К сожалению, пока, по его словам, тут хвастаться нечем, потому что основная часть российского малого и среднего бизнеса работает не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли. Как добавил Титов, на обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту.

В Китае, например, заметил уполномоченный, "обрабатывающая промышленность дает более 40% добавленной стоимости МСП, в Японии МСП отвечает за 50% добавленной стоимости промышленного сектора".

"Надо, наконец, понять, что основной способ борьбы с инфляцией сейчас — это налаживать в стране производство, открывать новые предприятия, выпускать больше товаров, а не меньше, как это получается в результате высокой ставки", — заключил Титов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 января в 10.00 мск.