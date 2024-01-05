Титов видит главную проблему экономики в том, что МСП не занято производством
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Главной проблемой в российской экономике сейчас является несоответствие между необходимым для нее уровнем и структурой малых и средних предприятий (МСП), структуру МСП нужно кардинально менять в пользу производства, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства. Это на сегодня проблема экономики России №1", — сказал он.
К сожалению, пока, по его словам, тут хвастаться нечем, потому что основная часть российского малого и среднего бизнеса работает не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли. Как добавил Титов, на обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту.
В Китае, например, заметил уполномоченный, "обрабатывающая промышленность дает более 40% добавленной стоимости МСП, в Японии МСП отвечает за 50% добавленной стоимости промышленного сектора".
"Надо, наконец, понять, что основной способ борьбы с инфляцией сейчас — это налаживать в стране производство, открывать новые предприятия, выпускать больше товаров, а не меньше, как это получается в результате высокой ставки", — заключил Титов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 января в 10.00 мск.
https://1prime.ru/business/20240105/842734685.html