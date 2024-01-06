МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Предприятие "Роскосмоса" и компания "ЭдАн Инжиниринг" создали совместное предприятие по производству заправочных станций, оно станет оператором госкорпорации по распределению нефтепродуктов, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Роскосмос" получит из бюджета средства на систему "Грифон"

"Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и компания "ЭдАн Инжиниринг" создали совместное предприятие "РК Технологии", объединяющее технологические потенциалы УКВЗ и "ЭдАн Инжиниринг" в нефтегазовом и высокотехнологичном секторах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая компания в первую очередь займётся производством контейнерных автозаправочных станций (КАЗС), топливораздаточных колонок и насосного оборудования, а также его реинжинирингом. По итогам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ получено оборудование, по своим характеристикам превосходящее зарубежные аналоги, подчеркнули в "Роскосмосе".

Кроме того, совместное предприятие станет единым оператором по поставке оборудования для учета и выдачи нефтепродуктов, а также автоматизации заправки транспорта для "Роскосмоса". Госкорпорация таким образом намеревается сэкономить на горюче-смазочных материалах.

"Также предприятие предлагает решения по системам налива в бензовозы, приема топлива и поставки КАЗС как на объекты "Роскосмоса", так и на инфраструктурные объекты. Продвижение поставок продукции будет ориентировано не только на российский рынок в интересах ряда внутренних заказчиков, но и на рынки дружественных стран", — добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что продукцию планируется поставлять в новые регионы РФ.

Оборудование компании "ЭдАн Инжиниринг" используется на 70% АЗС на территории России и СНГ. Оно также применяется на космодроме Байконур, в крупнейших аэропортах России и в ведущих нефтегазовых компаниях.

УКВЗ на протяжении многих лет выпускает широкий ассортимент насосного оборудования и сотрудничает с ведущими компаниями нефтегазовой отрасли Российской Федерации и стран ЕАЭС.