МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. На текущий момент основным вызовом для российского бизнеса является дефицит кадров, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов раскрыл главную проблему российской экономики

"Что касается вызовов, с которыми наши деловые люди сталкиваются, то они постоянно меняются. Если в начале года это были проблемы, связанные с логистикой, с оплатами, с расчетами, с допусками к финансовым ресурсам, то сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов", — сказал он.

Как добавил Титов, из-за роста российской экономики в стране возник резкий дефицит кадров. Кроме того, по его словам, промышленный рост совпал с демографической ямой.

Причем дефицит этот, по его словам, ощущается "практически во всех отраслях, по данным опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, в сентябре прошлого года, например, дефицит кадров испытывали 54% компаний".

"Не хватает рабочего, производственного персонала, работников сферы обслуживания, продавцов, строителей. Рынку необходимы специалисты, производящие автомобили и другие транспортные средства, высококвалифицированные кадры в производстве электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий, специалисты на производствах кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков", — подчеркнул Титов.

Ранее Титов рассказал, что одной из главных проблем в российской экономике сейчас является несоответствие между необходимым для нее уровнем и структурой малых и средних предприятий (МСП). По его словам, структуру МСП нужно кардинально менять в пользу производства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 января в 10.00 мск.