Титов: повсеместный дефицит кадров превратился в основной вызов бизнеса России
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. На текущий момент основным вызовом для российского бизнеса является дефицит кадров, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Что касается вызовов, с которыми наши деловые люди сталкиваются, то они постоянно меняются. Если в начале года это были проблемы, связанные с логистикой, с оплатами, с расчетами, с допусками к финансовым ресурсам, то сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов", — сказал он.
Как добавил Титов, из-за роста российской экономики в стране возник резкий дефицит кадров. Кроме того, по его словам, промышленный рост совпал с демографической ямой.
Причем дефицит этот, по его словам, ощущается "практически во всех отраслях, по данным опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, в сентябре прошлого года, например, дефицит кадров испытывали 54% компаний".
"Не хватает рабочего, производственного персонала, работников сферы обслуживания, продавцов, строителей. Рынку необходимы специалисты, производящие автомобили и другие транспортные средства, высококвалифицированные кадры в производстве электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий, специалисты на производствах кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков", — подчеркнул Титов.
Ранее Титов рассказал, что одной из главных проблем в российской экономике сейчас является несоответствие между необходимым для нее уровнем и структурой малых и средних предприятий (МСП). По его словам, структуру МСП нужно кардинально менять в пользу производства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 января в 10.00 мск.
https://1prime.ru/business/20240106/842738320.html