АНКАРА, 9 янв — ПРАЙМ. Турецкий бренд текстильной продукции Chakra выходит на российский рынок и планирует открыть свой первый магазин в Москве в январе, пишет бизнес-издание patronlardunyası. Западным брендам нашлась российская замена, пишет СМИ

"Турецкий бренд Chakra выходит на российский рынок. Помимо текстильной продукции в категориях "ванная комната", "спальня", "женская и мужская одежда", "одежда для новорожденных и детей", "пляж" и "спа", компания также предлагает своим покупателям косметику, посуду для кухни и аксессуары и открывает свой первый магазин в Москве", — пишет издание.

Сообщается, что первый российский магазин турецкого бренда откроет свои двери в "Афимолле" в январе.