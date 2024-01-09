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Турецкий текстильный бренд откроет магазин в Москве в январе
Бизнес
Новости
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АНКАРА, 9 янв — ПРАЙМ. Турецкий бренд текстильной продукции Chakra выходит на российский рынок и планирует открыть свой первый магазин в Москве в январе, пишет бизнес-издание... ПРАЙМ, 09.01.2024
бизнес, новости, турция, москва, бренд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 9 янв — ПРАЙМ. Турецкий бренд текстильной продукции Chakra выходит на российский рынок и планирует открыть свой первый магазин в Москве в январе, пишет бизнес-издание patronlardunyası.
"Турецкий бренд Chakra выходит на российский рынок. Помимо текстильной продукции в категориях "ванная комната", "спальня", "женская и мужская одежда", "одежда для новорожденных и детей", "пляж" и "спа", компания также предлагает своим покупателям косметику, посуду для кухни и аксессуары и открывает свой первый магазин в Москве", — пишет издание.
Сообщается, что первый российский магазин турецкого бренда откроет свои двери в "Афимолле" в январе.