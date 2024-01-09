МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Согласно решению президента России Владимира Путина, "Климовский специализированный патронный завод" в подмосковном Подольске перейдет в муниципальную собственность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Кремле прокомментировали ситуацию с перебоями теплоснабжения в регионах

Отмечается, что на территории предприятия расположена котельная, в результате аварии на которой более сотни домов в микрорайоне Климовск в Подольске остались без отопления.

"После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами", — сообщил он в своем официальном Telegram-канале.

По словам Воробьева, в настоящее время из 176 домов к отоплению подключены 86, работают более 200 бригад, половина из них — электрики. За каждым домом закреплен отдельный человек с бригадой, контролирующий запуск отопления и электричества, добавил глава региона.

"Вчера на встрече жители спросили про тарифы ЖКХ в микрорайоне. Даже до присоединения к Подольску здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно, вопрос мы приняли в разработку. Тарифы будут изменены", — также сообщил он.

Климовский специализированный патронный завод основали в 1930-х годах. В 1990-х предприятие стало акционерным обществом, в нулевых было признано банкротом, Росимущество требовало передать часть акций государству. В данный момент завод продолжает выпускать патроны.

Канада и Украина внесли предприятие в список санкций за снабжение Вооруженных сил России.