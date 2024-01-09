МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии пройдет в России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. В России могут начать маркировать стройматериалы

Отмечается, что в ходе апробации будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других средств для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств.

Кроме того, эксперимент позволит выбрать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары, в конечном итоге, провести поэтапный переход к обязательной маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.

"Мы, как оператор системы маркировки, полностью готовы к запуску эксперимента по маркировке косметики и бытовой химии… Важно отметить, что участие в эксперименте для бизнеса добровольное и на конечные цены товаров, вошедших в эксперимент, "пилот" не повлияет", — подчеркнула руководитель товарной группы оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Варвара Михайлова.

Там также напомнили, что коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе.

В ноябре Минпромторг предлагал провести соответствующий эксперимент с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года. При этом на сегодняшний день в России введена обязательная маркировка духов, туалетной воды и антисептиков.