МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российская "дочка" сети магазинов фиксированных цен Fix Price получила разрешение подкомиссии на выплату дивидендов за 2022 год в размере 9,8 миллиарда рублей в адрес компании, сообщает ритейлер. В магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами, пишет СМИ

"Fix Price Group… объявляет о том, что её дочерняя компания в России, "Бэст Прайс", получила разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на выплату в адрес компании 9,8 миллиарда рублей (включая сумму применимых налогов) в качестве дивидендов за 2022 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное разрешение содержит ряд условий и требований, установленных подкомиссией, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности (КПЭ), но не ограничиваясь ими.

"Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды, прилагая необходимые усилия для выполнения установленных КПЭ и других требований подкомиссии. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно", — добавляется в сообщении.

В ноябре сеть Fix Price уже объявляла, что прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов всем акционерам.

Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. На 31 декабря сеть насчитывала 6 414 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. Выручка компании за 2022 год составила 277,6 миллиарда рублей.