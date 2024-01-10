2024-01-10T10:58:04+03:00
2024-01-10T10:58:04+03:00
2024-01-10T10:58:04+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240110/842756599.html
АФК "Система" стала владельцем La Datcha на Камчатке
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Структура АФК "Система" "Заря" стала владельцем 100% уставного капитала компании "Хонка Камчатка", которая создавалась под реализацию проекта элитного гостевого комплекса Олега... ПРАЙМ, 10.01.2024
финансы, бизнес, новости, россия, камчатка, олег тиньков
https://cdnn.1prime.ru/images/83798/53/837985397.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83798/53/837985397.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83798/53/837985396.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83798/53/837985396.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83798/53/837985384.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83798/53/837985384.jpg
https://1prime.ru/development/20231017/842001406.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Структура АФК "Система" "Заря" стала владельцем 100% уставного капитала компании "Хонка Камчатка", которая создавалась под реализацию проекта элитного гостевого комплекса Олега Тинькова La Datcha на Камчатке, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Компания "Хонка Камчатка" зарегистрирована в 2018 году (до сентября 2019 года работала под наименованием "Ла Дача Камчатка"). Генеральный директор компании — Ефимов Алексей Алексеевич. Основной вид деятельности компании — "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания".
С августа 2021 года "Хонка Камчатка" принадлежала кипрской компании Woorlon Holdings Ltd, а в декабре 2023 года владельцем компании стал концерн по производству финских домов Honka — "Росса Ракенне Спб".