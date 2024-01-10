МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Структура АФК "Система" "Заря" стала владельцем 100% уставного капитала компании "Хонка Камчатка", которая создавалась под реализацию проекта элитного гостевого комплекса Олега Тинькова La Datcha на Камчатке, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Тиньков продал виллу "Волга дача" в Астраханской области

Компания "Хонка Камчатка" зарегистрирована в 2018 году (до сентября 2019 года работала под наименованием "Ла Дача Камчатка"). Генеральный директор компании — Ефимов Алексей Алексеевич. Основной вид деятельности компании — "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания".

С августа 2021 года "Хонка Камчатка" принадлежала кипрской компании Woorlon Holdings Ltd, а в декабре 2023 года владельцем компании стал концерн по производству финских домов Honka — "Росса Ракенне Спб".