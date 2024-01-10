МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Дочерняя компания Softline приобрела 100% разработчика платежного оборудования "Инверсум", команды планируют создать линейку платежных терминалов, работающих на базе оборудования и ПО полностью российского производства, говорится в сообщении Softline. Платить быстрее и больше. Какие законы для бизнеса изменят в 2024 году

"ГК Softline… объявляет о приобретении 100%-ным дочерним обществом Компании, "Скай Технолоджис", российского вендора платежного оборудования "Инверсум". В качестве первого совместного проекта команды создадут уникальное для российского рынка решение – линейку платежных терминалов, работающих на базе оборудования и ПО полностью российского производства", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы создать платежные устройства, компания-разработчик должна обладать конструкторской документацией, профильными сертификатами безопасности EMV и PCI DSS. Часть сертификатов уже есть у "Инверсума", другие доработки находятся на финальной стадии. Интеграция платежных решений в экосистему Softline позволяет сократить процесс создания полностью отечественных терминалов по сравнению с разработкой решения с нуля.

Как прокомментировал генеральный директор "Скай Технолоджис" (ГК Softline) Александр Шпет, компания станет владельцем не только платежного ПО, но и самих устройств, что позволит управлять технологическим стеком продукта. Запуск пилотного проекта и первой партии отечественных платежных терминалов запланирован на 2024 год. "Это будет уникальное для российского рынка комплексное решение, состоящее из импортонезависимого ПО и оборудования полностью российского производства", — добавил Шпет.

"Мы продолжаем реализацию нашей M&A-стратегии, которая уже показала свою эффективность, оказав серьезное положительное влияние на финансовые показатели Группы. Приобретение компании "Инверсум" еще сильнее расширит портфель собственных высокорентабельных решений ГК Softline и позволит существенно укрепить позицию Группы в секторе, а также обеспечить импортонезависимость российского рынка безналичных платежей", — добавил генеральный директор (СЕО) ГК Softline Владимир Лавров.

"Инверсум" — производитель POS-терминального оборудования с 5-летним опытом работы на рынке.