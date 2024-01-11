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2024-01-11T09:01:03+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240111/842766888.html
Китай обошел Россию по числу созданных в Узбекистане предприятий
Бизнес
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Российский бизнес создал 745 предприятий в Узбекистане в прошлом году — это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями... ПРАЙМ, 11.01.2024
бизнес, новости, узбекистан, китай, россия, бизнес в узбекистане
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТАШКЕНТ, 11 янв — ПРАЙМ. Российский бизнес создал 745 предприятий в Узбекистане в прошлом году — это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, при этом на протяжении последних лет РФ лидировала по этому показателю, следует из данных статистического агентства страны.
По данным на сайте статистического ведомства, Китай в январе-декабре создал в Узбекистане 854 предприятия; в тройку лидеров также входят турецкие инвесторы — 364 предприятия.
Всего в Узбекистане на 1 января текущего года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 14 053 (минус 11,1% за год). Российский бизнес по-прежнему удерживает лидирующие позиции – 3 044 предприятий (21,7% от всех действующих с иностранным капиталом). С участием китайских инвесторов действует 2 337 предприятий (16,6%), турецких – 1 883 (13,4%), отмечает статведомство.
Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили около 13 миллиардов долларов.