ТАШКЕНТ, 11 янв — ПРАЙМ. Российский бизнес создал 745 предприятий в Узбекистане в прошлом году — это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, при этом на протяжении последних лет РФ лидировала по этому показателю, следует из данных статистического агентства страны. В Узбекистане может появиться товарный знак "Слово пацана"

По данным на сайте статистического ведомства, Китай в январе-декабре создал в Узбекистане 854 предприятия; в тройку лидеров также входят турецкие инвесторы — 364 предприятия.

Всего в Узбекистане на 1 января текущего года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 14 053 (минус 11,1% за год). Российский бизнес по-прежнему удерживает лидирующие позиции – 3 044 предприятий (21,7% от всех действующих с иностранным капиталом). С участием китайских инвесторов действует 2 337 предприятий (16,6%), турецких – 1 883 (13,4%), отмечает статведомство.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили около 13 миллиардов долларов.