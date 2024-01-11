МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Средняя стоимость нового авто в России в 2023 году выросла на 17,3% и достигла 3,7 млн рублей, сообщают "Известия", ссылаясь на результаты исследования сервиса "Авто.ру Оценка". Большинство новых автомобилей в России оказались китайскими

Отмечается, что больше всего подорожали машины марки Kia. Так, цена кроссовера Seltos поднялась на 27%, до 3,19 млн рублей, седана K5 — на 27%, до четырех миллионов рублей. Кроме того, российская Lada Granta подорожала на 25,2%, до 982 тысяч рублей.

Согласно результатам исследования, в пятерку регионов, где средняя стоимость авто увеличилась максимально, попали Ставропольский край (3,7 млн рублей), Пермский край (2,89 млн рублей), Башкортостан (2,38 млн рублей), Свердловская (3,1 млн рублей) и Новосибирская (5,61 млн рублей) области.

Меньше всего стоимость изменилась в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, а снизилась — в Ивановской и Волгоградской областях.

Исследование показало, что среди подержанных авто сильнее всего в 2023 году подорожали Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Jetta. Цены на них выросли на 40%. Каждая из моделей в среднем стоит один миллион рублей.

Также отмечается, что за машину с пробегом к концу прошлого года в среднем просили более 2,2 миллиона рублей, что на 28% выше январских результатов.