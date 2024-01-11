МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Алкоголя российским ресторанам хватает, новые бренды вряд ли будут востребованы без больших вложений в маркетинг, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Россиянам раскрыли правду о ценах на алкоголь

Согласно информации на сайте Росакредитации, крупный итальянский производитель алкогольных напитков Campari Group в начале декабря получил декларацию о соответствии на новый спиртной напиток "Сарти Роза". Это фруктовый аперитив крепостью 14%.

"Алкоголя хватает. И российский алкоголь производится, и импортный есть из дружественных стран, и параллельный импорт работает. У нас всего хватает. Любые новые запуски — это коммерческие проекты, которые хотят встать в рынок, но для этого придется приложить определенные усилия, так как любой новый алкоголь достаточно сложно адаптируется, сложно заходит в рестораны. Это из-за того, что все привыкли к мощнейшим маркетинговым программам", — прокомментировал Миронов.

По его словам, весь новый алкоголь, который поставляли известные бренды, заходил на российский рынок с большими вложениями в маркетинг. "Это программы с отдельным финансированием, множеством акций. И вот с этой работой новый алкоголь продается. А в тихую, просто что-то выпустить — результата не принесет", — сказал эксперт.

Campari Group основана в 1860 году, штаб-квартира находится в Милане. Компания владеет более чем 45 торговыми марками напитков, которые производятся и продаются в 190 странах. Самые известные бренды: биттер Campari, вермут Cinzano, аперитив Aperol, виски Glen Grant, Wild Turkey, игристое вино Mondoro, Cinzano.