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Российские компании запросили разрешение на беспошлинный импорт мяса кур
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Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов министерства. Первые... ПРАЙМ, 12.01.2024
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, минсельхоз рф, куры, беспошлинная торговля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов министерства.
Первые заявки на беспошлинный импорт мяса кур министерство начало получать с началом года: на 9 января их совокупный объем составлял 43,2 тонны. Таким образом, общая величина поданных заявок выросла более чем в пять раз; информации об одобренных заявках не приводится.
Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн — решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.
Минсельхоз обеспечивает выдачу импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, а также размещает на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.