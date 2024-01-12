МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Объем принятых на рассмотрение Минсельхозом заявок на ввоз в РФ мяса кур в рамках беспошлинной квоты составил на 12 января 225,98 тонны, следует из материалов министерства. Путин назвал причину роста цен на яйца

Первые заявки на беспошлинный импорт мяса кур министерство начало получать с началом года: на 9 января их совокупный объем составлял 43,2 тонны. Таким образом, общая величина поданных заявок выросла более чем в пять раз; информации об одобренных заявках не приводится.

Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн — решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.

Минсельхоз обеспечивает выдачу импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, а также размещает на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.